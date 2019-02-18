2019-02-18T09:00:53+03:00
Звезды

Авторов в Хабаровском крае приглашают на литературный конкурс «Герои Великой Победы»

Работы принимают до десятого мая
Ольга КИВА
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Авторов в Хабаровском крае приглашают на литературный конкурс «Герои Великой Победы»Авторов в Хабаровском крае приглашают на литературный конкурс «Герои Великой Победы»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Креативщиков всех мастей в Хабаровском крае приглашают к участию во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы». От кандидатов требуется предоставить на суд жюри рассказы, очерки, стихотворения, фотографии и рисунки военно-патриотической тематики, авторские песни.

- Конкурс проводят в память о героях Великой Отечественной войны и подвигах, совершенных ими. Также мероприятие – это дань тем военнослужащим, которые участвовали в локальных войнах, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Победителей конкурса ждут призы от организаторов. Награды будут распределять в девяти номинациях, среди которых «Проза», Поэзия», «Публицистика», «Проба пера», «Лучший класс (школа) по военно-патриотическому воспитанию».

Работы на конкурс принимают до 10 мая по электронной почте gvp2017@mail.ru, потом пройдет отбор в полуфинал. До 10 июля сформируют шорт-лист финалистов, а победителей объявят 1 сентября. Более подробная информация о конкурсе на сайте героивеликойпобеды.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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