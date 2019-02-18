Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор

18 Февр. 08:56 2019-02-18T09:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске прошел суд над налетчиком, который рискнул обчистить офис микрозаймов в ноябре прошлого года. Мужчина для маскировки нацепил медицинскую маску и вооружился игрушечным пистолетом. Спектакль удался – перепуганная сотрудница отдала злодею все деньги из кассы.

- Сумма была порядка восьми тысяч рублей. Однако этого злоумышленнику показалось мало, он потребовал отдать ему телефоны и печать фирмы. Позже эти предметы обнаружили у фигуранта во время осмотра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Налетчик хоть и обеспечил себе конспирацию, но все же вычислить его оперативники смогли. Позже выяснилось, что на преступление злодей пошел через несколько месяцев после освобождения. К слову, в его прошлом уже были судимости за разбойное нападение, а также за хранение наркотиков. С учетом этих обстоятельств суд приговорил горожанина к четырем с половиной годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU