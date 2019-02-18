2019-02-18T09:02:14+03:00
Происшествия

Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор

Мужчина учинил разбойное нападение через несколько месяцев послы освобождения из тюрьмы
Ольга КИВА
Поделиться:
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговорНалетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговорФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошел суд над налетчиком, который рискнул обчистить офис микрозаймов в ноябре прошлого года. Мужчина для маскировки нацепил медицинскую маску и вооружился игрушечным пистолетом. Спектакль удался – перепуганная сотрудница отдала злодею все деньги из кассы.

- Сумма была порядка восьми тысяч рублей. Однако этого злоумышленнику показалось мало, он потребовал отдать ему телефоны и печать фирмы. Позже эти предметы обнаружили у фигуранта во время осмотра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Налетчик хоть и обеспечил себе конспирацию, но все же вычислить его оперативники смогли. Позже выяснилось, что на преступление злодей пошел через несколько месяцев после освобождения. К слову, в его прошлом уже были судимости за разбойное нападение, а также за хранение наркотиков. С учетом этих обстоятельств суд приговорил горожанина к четырем с половиной годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода