Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор
В Хабаровске прошел суд над налетчиком, который рискнул обчистить офис микрозаймов в ноябре прошлого года. Мужчина для маскировки нацепил медицинскую маску и вооружился игрушечным пистолетом. Спектакль удался – перепуганная сотрудница отдала злодею все деньги из кассы.
- Сумма была порядка восьми тысяч рублей. Однако этого злоумышленнику показалось мало, он потребовал отдать ему телефоны и печать фирмы. Позже эти предметы обнаружили у фигуранта во время осмотра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Налетчик хоть и обеспечил себе конспирацию, но все же вычислить его оперативники смогли. Позже выяснилось, что на преступление злодей пошел через несколько месяцев после освобождения. К слову, в его прошлом уже были судимости за разбойное нападение, а также за хранение наркотиков. С учетом этих обстоятельств суд приговорил горожанина к четырем с половиной годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU