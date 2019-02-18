2019-02-18T09:57:50+03:00
Общество

Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше

Сегодня в «черных» списках 13 организаций, семь из них на стадии банкротства
Ольга КИВА
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Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньшеКомпаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньшеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске в два раза сократилось количество компаний, у которых имеются долги по заработной плате. Сегодня в «черном» списке 13 организаций, общая сумма долга составляет более 40 миллионов рублей. Эти честно заработанные деньги ждут около двух тысяч человек.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в августе 2018 года задолженность компаний по зарплате превышала 250 миллионов рублей. Эту сумму удалось сократить в шесть раз. При этом больше всего долгов было у правопреемника «Дальспецстроя» ГВСУ №6. Сегодня этой компании осталось заплатить сотрудникам чуть более 12 миллионов рублей.

Вопрос погашения задолженности организаций по заработной плате остается на контроле городской администрации. Специалисты помогают в решении ситуации путем юридических консультаций, а также подключаются к взысканию дебиторской задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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