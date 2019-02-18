2019-02-18T10:25:25+03:00
Общество

Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата

Продавцы отказались принимать ее купон в качестве оплаты
Ольга КИВА
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Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификатаХабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификатаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Однажды хабаровчанка пришла в ювелирный магазин, чтобы прикупить себе украшение. В качестве оплаты она хотела предъявить подарочный сертификат, однако продавцы отказались принимать у нее такой расчет. При этом сотрудники магазина пояснили, что купоном нельзя расплатиться за комиссионные изделия полностью, а только частично. Хабаровчанка, конечно, расстроилась, но все же решила выяснить, правы ли торговцы?

- Выяснилось, что по условиям самого подарочного сертификата можно выбирать абсолютно любой товар, имеющийся в магазине, и расплатиться за него купоном полностью, а не частично. В ювелирном магазине нарушили права потребителя, разместив на сертификате недостоверную информацию, - прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Нерадивых торговцев привлекли к административной ответсвенности. Кроме того, представители управления обратились в суд с иском в защиту прав неопределенного круга потребителей. Суть требований сводится к признанию незаконными действий компании по ограничению розничной продажи ювелирных изделий с оплатой подарочными сертификатами. Также заявитель требует обязать торговцев продавать ювелирные изделия с соблюдением условий приобретения товаров, указанных в подарочных сертификатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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