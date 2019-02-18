2019-02-18T12:13:57+03:00
Общество

На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку

Тому доказательством будет соответствующий дорожный знак
Ольга КИВА
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На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковкуНа остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковкуФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице на остановке «Большая» появится дорожный знак, запрещающий парковку автомобилей. Сегодня в парковочном кармане также любят стоять таксисты в ожидании клиентов и предприниматели, которые привозят товар в киоски и торговые центры, расположенные неподалеку, а водители автобусов при этом каждый раз думают, как бы высадить пассажиров, чтобы это было безопасно.

- Между тем, эта остановка одна из самых оживленных. Сюда ежеминутно подъезжают вереницы автобусов и троллейбусов, - рассказывают в пресс-службе городской администрации. - О проблеме рассказывают и водители, и пассажиры, которым зачастую приходится идти по проезжей части.

Дорожный знак, запрещающий парковку, поставит точку в споре между водителями общественного транспорта и легковых машин. Также рядом с ним установят таблички «Работает эвакуатор» и «Фото-видеоконтроль». К слову, тем, кто все-таки осмелится нарушать запрет и будет парковаться на этой остановке, грозит штраф в полторы тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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