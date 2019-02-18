2019-02-18T11:34:04+03:00
Общество

Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз

Так им легче будет развивать пчеловодческие хозяйства и продвигать продукцию
Ольга КИВА
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Все пчеловоды ЕАО объединились в один союзВсе пчеловоды ЕАО объединились в один союзФото: Иван ПРОХОРОВ
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В ЕАО появилась общественная организация под названием «Союз пчеловодов Еврейской автономной области». Под ее опекой теперь будут находиться все, кто имеет отношение к пчеловодству. Одна из целей «Союза» - это содействие развитию пчеловодства и оказание юридической помощи всем членам организации.

- В «Союзе» также постараются объединить опыт работы в этом направлении, а также займутся пропагандой здорового образа жизни, продвижением продукции, как составной части рациона здорового питания, - отметили в управлении сельского хозяйства правительства области. - В Еврейской автономии есть все возможности развивать пчеловодство, а сам мед пользуется спросом у потребителей. Однако рынки сбыта как таковые отсутствуют, и это приводит к снижению стоимости продукции. Как следствие, сокращаются пчеловодческие хозяйства.

В создании общественной организации также участвовали специалисты Хабаровского и Приморского краев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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