Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Погода настраивается на весну. Всё вокруг пахнет пробуждением природы. Азиатский антициклон спустился на юг в Китай - там у субтропиков согрелся, и это тепло посылает нам. Температурный фон в феврале - уже как в марте.
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем +1+3.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +2+4.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -4-6.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -10-12.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -15-17.
ИСТОЧНИК KP.RU