СЕГОДНЯ 01:56 2019-02-19T05:01:39+03:00

Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Плюсовая температура будет и в столице ЕАО

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Погода настраивается на весну. Всё вокруг пахнет пробуждением природы. Азиатский антициклон спустился на юг в Китай - там у субтропиков согрелся, и это тепло посылает нам. Температурный фон в феврале - уже как в марте.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем +1+3.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -4-6.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -10-12.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU