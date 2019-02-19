2019-02-19T05:01:39+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков

Плюсовая температура будет и в столице ЕАО
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Погода настраивается на весну. Всё вокруг пахнет пробуждением природы. Азиатский антициклон спустился на юг в Китай - там у субтропиков согрелся, и это тепло посылает нам. Температурный фон в феврале - уже как в марте.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем +1+3.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -4-6.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -10-12.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор