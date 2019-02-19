Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой

СЕГОДНЯ 02:28 2019-02-19T02:28:48+03:00

Деньги фигурант получил за то, что не заметил партию нелегального товара

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В рядах таможенной службы появились вакантные места. Причиной тому стала взятка, из-за которой работы лишились сразу два таможенника. Один из них заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур. Конкретно его бизнесвумен просила не обращать внимания на нелегальный товар, ввозимый из Кореи, и обещала заплатить ему 10 тысяч рублей.

- Обвиняемый согласился на предложение предпринимательницы. Однако, чтобы осуществить задуманное, ему пришлось привлечь подчиненного, которому собирался заплатить часть денег, обещанных бизнесвумен, - прокомментировали в Дальневосточном таможенном управлении.

Товар женщина ввезла и и расплатилась с представителями закона. Фигурантов задержали, когда посредник передавал им деньги. Таможенников уже уволили со службы, в отношении них завели уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Сейчас идет судебное разбирательство. Предпринимательница за дачу взятки отделалась штрафом в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU