2019-02-19T02:28:48+03:00
Общество

Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой

Деньги фигурант получил за то, что не заметил партию нелегального товара
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткойХабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткойФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В рядах таможенной службы появились вакантные места. Причиной тому стала взятка, из-за которой работы лишились сразу два таможенника. Один из них заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур. Конкретно его бизнесвумен просила не обращать внимания на нелегальный товар, ввозимый из Кореи, и обещала заплатить ему 10 тысяч рублей.

- Обвиняемый согласился на предложение предпринимательницы. Однако, чтобы осуществить задуманное, ему пришлось привлечь подчиненного, которому собирался заплатить часть денег, обещанных бизнесвумен, - прокомментировали в Дальневосточном таможенном управлении.

Товар женщина ввезла и и расплатилась с представителями закона. Фигурантов задержали, когда посредник передавал им деньги. Таможенников уже уволили со службы, в отношении них завели уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Сейчас идет судебное разбирательство. Предпринимательница за дачу взятки отделалась штрафом в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор