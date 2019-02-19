2019-02-19T05:00:15+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному

Хотя «тиграм» пришлось пережить захват инициативы гостями
Ольга КИВА
Поделиться:
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру МогильномуМатч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру МогильномуФото: пресс-служба ХК "Амур"
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 18 февраля, прошла вторая встреча между командами «Амур» и «Куньлунь Рэд Стар». Болельщикам «тигров» пришлось переживать, когда гости захватили инициативу.

- Напряжение сняли братья Ушенины – Влад вывел на «чистый лёд» Славу, и тот сделал всё мастерски. Хабаровчанам сыграло на руку то обстоятельство, что в конце периода на скамейку штрафников отправился Зак Юэнь. В первом периоде большинство «Амура», мягко говоря, было не самым грозным оружием, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Ослабить оборону гостей «тиграм» удалось во второй трети игры. Хабаровчане нанесли 30 бросков в створ ворот Лазушина. За две минуты хабаровчане забросили три шайбы и отправили соперника в нокдаун.

Игроки «Куньлуня» в третьем периоде задействовали китайского вратаря Цзэхао Суня. Но этому профессионалу уже на восьмой минуте забросили шайбу, которая стала седьмой на счету «тигров» и последней. Соперники успели отыграться, отправив одну шайбу в ворота хозяевам. Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу хабаровчан. Очередная шестая домашняя победа стала отличным подарком для юбиляра Александра Могильного, президента ХК «Амур».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор