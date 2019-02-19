Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному

СЕГОДНЯ 02:55 2019-02-19T05:00:15+03:00

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В минувший понедельник, 18 февраля, прошла вторая встреча между командами «Амур» и «Куньлунь Рэд Стар». Болельщикам «тигров» пришлось переживать, когда гости захватили инициативу.

- Напряжение сняли братья Ушенины – Влад вывел на «чистый лёд» Славу, и тот сделал всё мастерски. Хабаровчанам сыграло на руку то обстоятельство, что в конце периода на скамейку штрафников отправился Зак Юэнь. В первом периоде большинство «Амура», мягко говоря, было не самым грозным оружием, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Ослабить оборону гостей «тиграм» удалось во второй трети игры. Хабаровчане нанесли 30 бросков в створ ворот Лазушина. За две минуты хабаровчане забросили три шайбы и отправили соперника в нокдаун.

Игроки «Куньлуня» в третьем периоде задействовали китайского вратаря Цзэхао Суня. Но этому профессионалу уже на восьмой минуте забросили шайбу, которая стала седьмой на счету «тигров» и последней. Соперники успели отыграться, отправив одну шайбу в ворота хозяевам. Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу хабаровчан. Очередная шестая домашняя победа стала отличным подарком для юбиляра Александра Могильного, президента ХК «Амур».

ИСТОЧНИК KP.RU