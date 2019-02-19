2019-02-19T04:58:37+03:00
Политика

Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями

Пока предполагаемого похитителя искали, украшения уже оказались в ломбарде
Ольга КИВА
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Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностямиУхажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностямиФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанка, отправляясь на свидание, не догадывалась, что станет жертвой кражи. Женщина прекрасно провела время в гостиничном номере со своим ухажером, а на утро обнаружила, что ни мужчины, ни драгоценностей, ни телефона в помещении уже нет. При этом приятель заявительницы умудрился снять цепочку с шеи спящей женщины.

- Выяснилось, что горожанка провела время с человеком, с которым познакомилась накануне в одном из кафе. Позже новый приятель пригласил ее к себе в гостиничный номер, а наутро обнаружилась пропажа. Ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Найти подозреваемого удалось в помощью записи с камеры видеонаблюдения. Вором оказался 24-летний местный житель, который в 2018 году вышел из тюрьмы. На момент задержания у фигуранта обнаружили только телефон. Драгоценности он успел сдать в ломбард, а деньги потратил. В отношении него завели уголовное дело по статье «Кража», самого задержанного поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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