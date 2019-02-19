2019-02-19T04:56:56+03:00
Звезды

В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли

Краевой конкурс также определил лучшие женские и мужские роли
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектаклиВ Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектаклиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошел ежегодный областной конкурс театрального искусства. Свои постановки на суд жюри представили шесть краевых и два муниципальных театра – всего 11 спектаклей. В итоге большая часть номинаций досталась Хабаровскому краевому театру драмы.

- Так, лучше с мужской ролью справился Максим Кушников - Ванька-Встанька в спектакле «Яма», с женской ролью - Анна Чеботарева - Женька в спектакле «Яма». В номинации «Надежда сцены» победила Лидия Любимова со своей ролью Гиллианы в спектакле «Замок Рейвенскрофт». В номинации «Балетмейстер года» победу одержал Андрей Крылов за работу над спектаклем «Замок Рейвенскрофт», в номинациях «Событие года» и «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» - артист театра Александр Сафронов, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кроме того, спектакль «Замок Рейвенскрофт» Хабаровского краевого театра драмы признали лучшей драматической постановкой, а спектакль «Жизнеописания трубадуров» Хабаровского краевого театра юного зрителя – лучшей музыкальной.

Детский спектакль Хабаровского краевого театра кукол «Клубочки моточки» признали лучшим. Режиссер постановки Константин Кучикин победил в номинации «Лучшая режиссерская работа года», работу художника Натальи Павлишиной отметили за сценографическое решение.

Победителей наградят дипломами и денежными призами, а также званиями лауреатов премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства. Церемония вручения состоится 27 марта 2019 года во Всемирный День театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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