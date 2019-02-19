Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать

СЕГОДНЯ 04:21 2019-02-19T04:55:05+03:00

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Две охранные организации в городе Юности оказались в списке нарушителей. Причиной тому стало нарушение законодательства об обороте оружия. Дело в том, что сотрудники фирм забыли или не захотели провести инвентаризацию своего оружия и патронов за четвертый квартал 2018 года. Это выяснилось во время прокурорской проверки.

- В итоге нарушителям внесли представления об устранении недочетов. На данный момент эти требования выполнены - в компаниях пересчитали боеприпасы и оружие, а в сейфы вложили ярлыки о проведенной инвентаризации. Кроме того, лиц, виновных в случившемся, привлекли к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На этом наказание для охранников не закончилось. В отношении должностных и юридических лиц вынесли постановления о возбуждении административного дела, материалы которого вскоре рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU