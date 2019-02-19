2019-02-19T05:09:37+03:00
Общество

«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год

В крае нужно сначала обустроить полигоны для захоронения отходов
Ольга КИВА
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Мусорную реформу в Хабаровском крае отложили на годМусорную реформу в Хабаровском крае отложили на годФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае «мусорная реформа» случится только через год. Пока в регионе будет действовать старая система обращения с отходами. Так, плата за сбор и вывоз отходов по-прежнему будет составляющей платежа за жилье в многоквартирнике. Жителей частного сектора и юридических лиц пока обязывать оплачивать услугу по вывозу отходов не будут.

- В регионе отложили реформу, в том числе из-за отсутствия полигонов для захоронения отходов. Сегодня в крае только две площадки - одна в поселке Сита, вторая – в Советской Гавани. Прежде чем ввести новые правила, в крае нужно обустроить еще 79 полигонов, - прокомментировала Анжелика Миронова, заместитель министра, начальник управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ края.

Напомним, после реформы платить за вывоз мусора будут все, кто образует отходы своей деятельности. При этом оплачивать услугу нужно будет по отдельной квитанции, выставленной региональным оператором. Сейчас специалисты также пытаются разрешить спор - рассчитывать платеж по квадратным метрам или количеству жильцов в домах. Чтобы принять правильное решение, устроят общественные обсуждения с участием самих потребителей услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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