ОРВИ отступает в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:06 2019-02-19T12:04:43+03:00

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В краевой столице отмечают спад заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день в Хабаровске остаются закрытыми на карантин две группы в детских садах и 15 классов в школах. В этих образовательных учреждениях заболели 184 ребенка. При этом у троих учащихся выявили внебольничную пневмонию, у остальных диагноз «острая респираторно-вирусная инфекция».

Как сообщили в городском управлении образования, карантин в вышеуказанных детских садах и школах продлится еще семь дней. В целом специалисты отмечают, что уровень заболеваемости сегодня ниже эпидпорога на 16,3 процента.

Напомним, что ранее карантин сняли в Хабаровском, имени Полины Осипенко и Аяно-Майском районах, когда число заболевших там снизилось до среднестатистических значений. По оценкам медиков в целом ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае постепенно нормализуется.

ВАЖНО!

Как обезопасить себя от инфекции: семь простых, но важных правил

- вакцинация (самый действенный способ борьбы с ОРВИ);

- тщательно мойте руки;

- обрабатывайте продукты питания;

- делайте влажную уборку и проветривайте помещения;

- не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь за помощью к специалистам;

- не пренебрегайте ношением масок;

- заболели - берите больничный.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ (подверстка)

Если вы все-таки заболели ОРВИ, проконсультировать по любым вопросам, связанным с лечением, вас могут по телефонам горячей линии минздрава Хабаровского края:

оказание высокотехнологичной медицинской помощи и лечение - 8 (4212) 40-24-98, в рабочие дни с 9:00 до 13:00;

организация лекарственного обеспечения - 8 (4212) 40-22-72, круглосуточный номер 8-984-294-37-26;

по вопросам, связанным с осуществлением записи на прием к врачу в электронном виде - 8 (4212) 91-05-05.

ИСТОЧНИК KP.RU