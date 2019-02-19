2019-02-19T05:34:16+03:00
Общество

Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии

У бойцов был выбор – снова быть при погонах или освоить гражданскую профессию
Ольга КИВА
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Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессииПочти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске 15 февраля прошла «Ярмарка вакансий» для военных, в ближайшем будущем которых наметилось увольнение. На мероприятии побывали как мужчины, так и женщины – всего 460 человек, 20 из которых ушли с ярмарки трудоустроенными.

- Соискателям предлагали работу в вооруженных силах России, а также вакансии в полиции. Министерству внутренних дел требуются полицейские, инспекторы ГИБДД, участковые уполномоченные, а в воинских частях ждут стрелков и представителей других военных и гражданских профессий, - рассказали в комитете по труду и занятости населения Хабаровского края

На «Ярмарке» соискатели могли выбрать службу по контракту и погоны или же освоить гражданскую специальность, например, трудиться в качестве документоведа, врача, токаря, моториста, мастера по ремонту обуви, слесаря. Кроме того, трудоустройство соискателям предлагали не только на территории края, но и в соседней Еврейской автономии, где требовались водители, кинологи и повара. Всего в качестве работодателей на ярмарке участвовали 24 организации, которые предложили около 300 вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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