2019-02-19T07:13:10+03:00
Общество

В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса

Жители региона внесли конкретные предложения по развитию Дальнего Востока
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнесаВ Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнесаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае закончился сбор предложений для Национальной программы по развитию Дальнего Востока. Последние мнения жителей региона выслушали на общественных советах и общегородских конференциях. Участники заполнили анкеты и внесли свои решения – всего получилось 73 тысячи пожеланий.

- В большинстве своем людям не хватает условий для комфортной жизни и ведения бизнеса. От населения поступали предложения относительно повышения уровня и качества жизни, благоустройства территории города, усовершенствования социальной инфраструктуры и развития экономики, - рассказали в министерстве экономического развития края.

В районах указывали на то, что нужно заниматься водоотведением, канализацией, сбором и утилизацией бытовых отходов, а также уделять побольше внимания здравоохранению, культуре и образованию, создавать условия для специалистов, строить инженерную и транспортную инфраструктуры, развивать сельское хозяйство. Были и предложения о введении системы льготных тарифов на услуги ЖКХ и снижении стоимости внутрирегиональных перевозок.

Дальше в регионе сформируют рабочие группы, которые займутся оценкой поступивших предложений и подготовкой проекта от региона. До 15 марта губернатор края представит документ депутатам Законодательной думы. Если его утвердят, то дальше проект будут рассматривать в минвостокразвития. Окончательную редакцию подготовят до 1 сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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