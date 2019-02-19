Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд

СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-19T07:15:47+03:00

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Газосварщик на Камчатке оказался жертвой собственного трудолюбия. Мужчина решил заняться сверхурочной работой, не догадываясь, какими жуткими последствиями это может обернуться. По предварительным данным, пострадавший стал резать бензорезом предмет, похожий на снаряд без гильзы. Итогом оказался мощный взрыв, который случился от контакта циркулярной пилы с тем самым предметом.

- Происшествие случилось в районе одного из причалов морского порта в ноябре прошлого года. В результате 35-летний газосварщик повредил конечности, в том числе получил открытый многооскольчатый перелом второй поясной кости. Одной из причин такого инцидента стало нарушение правил охраны труда на предприятии, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Позже выяснилось, что сам руководитель компании не проходил обучение по охране труда. В отношении директора возбудили административное дело и собираются привлечь к ответственности за допуск сотрудника к работе, не прошедшего обучение и проверку знаний требований охраны труда. За это ему скорее всего придется заплатить штраф до 25 тысяч рублей. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU