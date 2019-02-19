Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-19T07:17:53+03:00

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Возле кафе в Хабаровске пьяные приятели решили выяснить отношения. Они переместились из заведения на улицу и на свежем воздухе дали волю рукам, в которых позже появился нож.

- Начиналось все вполне чинно – два друга отдыхали в кафе, позже к ним за столик подсели два парня. В какой-то момент все четверо начали о чем-то спорить, а потом не заметили, как стали ругаться. Подвыпившим посетителям не удалось вовремя остановиться – начался кулачный бой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После потасовки на улице двоим участникам разборки понадобилась медицинская помощь. Одного из них оппонент пырнул ножом в живот, второго ударили в грудь и порезали щеку. О пострадавших в полицию сообщили врачи скорой помощи.

Вскоре оперативники вышли на подозреваемого, который причинил тяжкий вред здоровью потерпевших. Им оказался 45-летний мужчина, у которого до сих пор не было проблем с законом. В отношении него завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU