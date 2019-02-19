2019-02-19T07:49:23+03:00
Общество

Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края

Запрет на убой и реализацию мяса остается в Хабаровске и Хабаровском районе
Ольга КИВА
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Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского краяКарантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае по-прежнему в усиленном режиме действует ветеринарный контроль и сохраняется режим ЧС в связи с ящуром. При этом в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах уже отменили карантин. Запрет на убой и реализацию мясной продукции по-прежнему действует в Хабаровске и Хабаровском районе.

- Сейчас продолжается вторая волна вакцинации от выявленного штамма ящура на предприятии «Скифагро-ДВ». На данный момент уже привили около 90 процентов поголовья свиней из районов, подверженных распространению вируса. Речь идет о Хабаровске, имени Лазо, Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах. 27 февраля проведут лабораторные исследования. Тогда можно будет либо подтвердить, либо опровергнуть отсутствие ящура, - прокомментировал Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор.

Напомним, вспышку ящура зарегистрировали на одном из сельскохозяйственных предприятий в Хабаровском крае. В связи с чем в регионе ввели режим ЧС и организовали проверки на предприятиях торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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