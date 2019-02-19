Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-19T08:55:38+03:00

Первый раз огнеборцы приезжали к нему в прошлом году

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Пожарные расчеты накануне, 18 февраля, отправились на улицу Краснофлотскую в Облучье. Здесь горел дом, в котором на момент происшествия никого не оказалось. Столб дыма над строением увидела соседка. Перепуганная женщина бросилась звонить пожарным. Когда огнеборцы добрались до места, пламя уже вовсю бушевало внутри дома.

- Возгорание ликвидировали, не дав ему уничтожить всю постройку целиком. От огня пострадали только внутренние помещения. Позже выяснилось, что дом погорелец использовал в качестве дачи и не так давно он провел к нему электричество, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте происшествия работали сотрудники пожарной инспекции. Им предстоит выяснить причину пожара и установить виновного. Предварительно известно, что этот дом уже горел в прошлом году. Тогда домовладельцу вынесли предупреждение. Если и в этот раз он окажется виноват, его привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU