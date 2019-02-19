2019-02-19T10:27:14+03:00
Общество

Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык

Будучи нетрезвым, мужчина оскорбил полицейского
Ольга КИВА
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Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой языкЖизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой языкФото: Алексей БУЛАТОВ
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Перед судом на Сахалине предстал житель Приморского края. Приезжий умудрился попасть в неприятную ситуацию, которая закончилась для него административным делом. Приморчанину необходимо было пройти медицинское освидетельствование. Для этого его доставили в больницу, и, пока длилась процедура, полицейскому, сопровождавшему мужчину, пришлось услышать о себе много нового.

- Такое поведение не могло остаться без внимания, тем более что оскорбительные слова были сказаны при посторонних людях. На фигуранта завели новое административно дело, материалы которого вскоре передали в суд, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Служители Фемиды рассмотрели дело и вынесли свой вердикт. Нарушителя обязали заплатить штраф в сумме семи тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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