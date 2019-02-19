2019-02-19T10:28:59+03:00
Экономика

Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд

Абсолютный максимум теперь 24,8 тонны золота, добытых в 2018 году
Ольга КИВА
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Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекордЗолотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекордФото: Правительство Хабаровского края
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Горняки в Хабаровском крае в 2018 году смогли добыть 24,8 тонны золота. По оценкам специалистов, это абсолютный максимум за всю историю отрасли. Причиной такого успеха, по мнению экспертов, стало использование современных технологий.

- Например, на месторождении «Светлое» в Охотском районе впервые для региона применили метод кучного выщелачивания. Он заключается в том, что золото собирают после того, как через руду пропустят специальный химический состав. Такой способ позволил повысить эффективность извлечения металла, - рассказали в минприроды края.

По показателям в лидерах также предприятия, работающие в Николаевском районе и в районе имени Полины Осипенко. В целом Хабаровский край остается единственным регионом в России, где разрабатывают оловорудные месторождения. Кроме того, горнодобывающие компании перечислили в региональный бюджет свыше шести миллиардов налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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