Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
Горняки в Хабаровском крае в 2018 году смогли добыть 24,8 тонны золота. По оценкам специалистов, это абсолютный максимум за всю историю отрасли. Причиной такого успеха, по мнению экспертов, стало использование современных технологий.
- Например, на месторождении «Светлое» в Охотском районе впервые для региона применили метод кучного выщелачивания. Он заключается в том, что золото собирают после того, как через руду пропустят специальный химический состав. Такой способ позволил повысить эффективность извлечения металла, - рассказали в минприроды края.
По показателям в лидерах также предприятия, работающие в Николаевском районе и в районе имени Полины Осипенко. В целом Хабаровский край остается единственным регионом в России, где разрабатывают оловорудные месторождения. Кроме того, горнодобывающие компании перечислили в региональный бюджет свыше шести миллиардов налогов.
ИСТОЧНИК KP.RU