2019-02-19T10:30:48+03:00
Общество

С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников

Расходы, связанные с эксгумацией и перезахоронениями, целиком лягут на плечи родственников
Ольга КИВА
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С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойниковС кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойниковФото: Алексей ФОКИН
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В Комсомольске намечается ревизия захоронений на кладбищах в микрорайонах «Амурсталь» и Менделеева, в поселке Сортировочный. Это старые погосты, на которых официально запрещено хоронить людей. Однако и для этого правила есть исключения. Запрет не распространяется, если речь идет о родственном захоронении урн с прахом после кремации.

- Жителям города напоминают, что единственное действующее кладбище в Комсомольске расположено в районе поселка «Старт». В городской администрации намерены судиться с родственниками усопших, похороненных на недействующих погостах. Суть исков будет сводиться к требованию провести эксгумацию и перезахоронить останки в поселке Старт. При этом все возникшие расходы целиком лягут на плечи родственников, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что ответственность будут нести и похоронные агентства, занимающиеся незаконными погребениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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