В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-19T11:03:26+03:00

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В Биробиджане проходит акция по бесплатной вакцинации домашних животных. Горожане могут привить своих питомцев в ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных города Биробиджана». Адрес: Биробиджан, улица Тихонькая, 13. Более подробная информация по телефону 6-14-01.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, позаботиться о здоровье животного горожанам стоит хотя бы для того, чтобы обезопасить себя. Бешенство одинаково опасно и для питомцев, и для человека. Увы, это заболевание не лечится медикаментозно, но есть возможность его предотвратить – это вакцинация животных.

Также горожанам настоятельно рекомендуют соблюдать правила, чтобы не заразиться бешенством. Так, не стоит приближаться и гладить бездомных животных. Они могут быть заразными еще до появления первых признаков бешенства. Соблюдайте чистоту и держите мусорные баки на улице закрытыми - отходы привлекают диких и бездомных зверей.

Следите за своими питомцами - они всегда могут «пообщаться» с переносчиками бешенства. Не игнорируйте неадекватное поведение домашних животных и сразу обратитесь к ветеринару.

ИСТОЧНИК KP.RU