СЕГОДНЯ 01:57 2019-02-20T01:57:10+03:00

Погода в Хабаровске на 20 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадков Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Потеплеет и в столице ЕАО - температура воздуха будет до +3

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Погода играет в невозможное возможно - устраивает весну в феврале. По крайней мере на юге региона. Именно в густонаселенных районах днем уже плюсовые температуры, по дорогам бегут ручейки. На севере тоже тепло, хоть и по-зимнему. Это циклон кружит над северами и греет, и сыпет слабый снег.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем +1+3.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1+1.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем +1+3.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -4-6.

В Чегдомыне возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -6-8.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -7-9.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU