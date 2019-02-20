2019-02-20T05:14:19+03:00
Общество

Борьбу с незаконной рекламой в Хабаровске сравнили с сизифовым трудом

Рекламщики по-прежнему устанавливают баннера и развешивают объявления, где попало
Ольга КИВА
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Борьбу с незаконной рекламой в Хабаровске сравнили с сизифовым трудомБорьбу с незаконной рекламой в Хабаровске сравнили с сизифовым трудомФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске в очередной раз встал вопрос борьбы с незаконной рекламой на городских улицах. Работа в этом направлении сотрудниками администрации, конечно, ведется, но, увы, о выдающихся результатах на этом поприще говорить пока рано. К слову, с начала 2019 года удалось демонтировать более 50 нелегальных конструкций, но рекламщики упорно продолжают громоздить новые.

- Вопрос обсудили на заседании Хабаровской городской думы. Одна из участниц в ходе «открытого микрофона» предложила методы борьбы. Марина Привальцева несколько лет вместе с подругами убирает с деревьев и световых опор объявления, но ее труд можно назвать сизифовым, то есть бессмысленным, потому что бумажки снова появляются через какое-то время на прежнем месте. По ее мнению, нужно покрывать поверхности столбов и остановки специальной краской, смешанной с крупнозернистым песком. Тогда бумага не приклеится, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в краевом центре уже пытались использовать эти краски, есть также система автодозвона. Однако такие методы приносят лишь временные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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