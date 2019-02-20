Бизнесменам в Хабаровском крае рассказывают, как бесплатно учиться и получить льготный заем

СЕГОДНЯ 03:54 2019-02-20T05:10:27+03:00

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В Хабаровском крае по телефону горячей линии для бизнеса 8-800-555-39-09 можно бесплатно получить развернутые консультации специалистов. На вопросы отвечают представители Центра поддержки экспорта, Гарантийного фонда, ДАСИ, уполномоченного по защите прав предпринимателей, краевого сельскохозяйственного фонда, Комсомольского-на-Амуре краевого бизнес-инкубатора, КАСП, Агентства инвестиций и развития края, регионального Фонда поддержки малого предпринимательства, корпорации развития Хабаровского края.

- Консультации начались месяц назад, и за это время специалисты приняли больше 250 звонков. Все поступившие звонки записывают, а потом анализируют обращения. Выяснилось, что чаще всего предприниматели обращались, чтобы узнать о получении льготных займов и о том, как записаться на бесплатное обучение, - рассказали в министерстве экономического развития края.

Консультанты «Горячей линии» готовы также ответить на вопросы бизнесменов и инвесторов, касающиеся производственных площадок ТОСЭР и индустриальных парков, и записать на бесплатную консультацию к юристу, экономисту, бухгалтеру.

«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов. Если обращения поступают в нерабочее время, пользователь получает консультацию в режиме обратного звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU