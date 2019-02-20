В порту Хабаровского края таинственным образом воспламенился самоходный кран

СЕГОДНЯ 04:13 2019-02-20T04:13:20+03:00

К счастью, водителя в кабине не оказалось

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Накануне, 19 февраля, пожарным в Ванинском районе пришлось срочно ехать в порт. По предварительной информации, в районе первого производственного комплекса загорелся самоходный кран. Сообщение о происшествии на пульт единой дежурно-диспетчерской службы района поступило в 10:27.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели кран, объятый пламенем, рядом с которым стоял порожний железнодорожный состав. Пожар локализовали, не дав ему перекинуться на вагоны. Примерно через час огненную стихию удалось совсем усмирить. После пожара оборудование обследовали – пламя полностью уничтожило кабину и моторный отсек. Никто из людей не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На месте происшествия работали сотрудники пожарной инспекции. Причины возгорания и виновного определят по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU