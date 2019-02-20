2019-02-20T05:07:06+03:00
Экономика

Десятки миллионов потратят на строительство и ремонт детских садов в Хабаровске

Ради этого в городской администрации пересмотрели бюджет на 2019 год
Ольга КИВА
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Десятки миллионов потратят на строительство и ремонт детских садов в ХабаровскеДесятки миллионов потратят на строительство и ремонт детских садов в ХабаровскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске больше 100 миллионов рублей собираются потратить на строительство и ремонт детских садов и школ. Деньги выделили за счет перераспределения средств в городском бюджете.

- Из запланированных расходов 50 миллионов направят на строительство трех детских садов в границах улиц Краснодарская - Лазо, Краснореченская – Юности и в новом жилом комплексе «Березки». Еще 70 миллионов выделят на капитальные ремонты зданий, расположенных по улице Панькова, и на детский сад в поселке Красная речка. Также 14 миллионов рублей потратят на строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

После корректировки бюджета образовался дефицит в 784 миллиона рублей – сумма доходов городской казны составила 14 миллиардов 499 миллионов рублей, а расходов - 15 миллиардов 284 миллиона рублей. Восстановить финансовое равновесие планируют с помощью банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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