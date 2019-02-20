2019-02-20T05:05:33+03:00
Общество

Чужие алименты добавили проблем бизнесмену в Комсомольске

Руководителя компании оштрафовали за вовремя не перечисленные взыскателю деньги
Ольга КИВА
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Чужие алименты добавили проблем бизнесмену в КомсомольскеЧужие алименты добавили проблем бизнесмену в КомсомольскеФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Руководитель одной из компаний в городе Юности оказался крайним в запутанной истории с невыплаченными алиментами. В его фирме работал сотрудник, из зарплаты которого должны были вычитывать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако взыскатель так ничего и не получил от горе-папы, зато он был в курсе, что мужчина уже уволился с работы и даже получил расчет.

- Тогда проверку устроили на самом предприятии и для этого вызвали руководителя. Последний, в свою очередь, рассказал, что у компании были финансовые трудности, и только поэтому он не смог перечислить алименты, предписанные постановлением, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

В качестве наказания за неисполнительность руководителя организации обязали заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Это бизнесмен уже сделал, а также перечислил всю задолженность по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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