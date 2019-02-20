2019-02-20T06:02:49+03:00
Происшествия

Небрежный водитель в Хабаровске сбил пешехода и уехал в неизвестном направлении

Происшествие случилось, когда машина двигалась задним ходом
Ольга КИВА
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Небрежный водитель в Хабаровске сбил пешехода и уехал в неизвестном направленииНебрежный водитель в Хабаровске сбил пешехода и уехал в неизвестном направленииФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Накануне вечером, 19 февраля, в центре Хабаровска случилась дорожная авария, в которой пострадал пешеход. Автомобилист то ли не заметил мужчину, то ли просто не убедился в безопасности маневра, начал движение и сбил горожанина. Горе-шоферу выйти бы и помочь потерпевшему, но нет же, водитель нажал на педаль газа и уехал с места происшествия.

- Предварительно известно, что нарушитель управлял машиной Toyota Estima. По номеру авто установили владельца, сейчас выясняют, кто мог находиться за рулем. По инциденту, произошедшему на улице Льва Толстого, вынесли определение о возбуждении административного дела,- прокомментировали в отделении пропаганды ОГИБДД по Хабаровску.

Потерпевшему вызвали скорую помощь. Мужчина относительно легко отделался – врачи диагностировали у него только сотрясение головного мозга. Лечиться потерпевший будет амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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