В Комсомольске рассказали, каких специалистов больше всего не хватает

СЕГОДНЯ 06:13 2019-02-20T08:06:32+03:00

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В городе Юности намерены обучать местных жителей перспективным профессиям. Для этого провели презентацию Межрегионального Центра компетенций, во время которой подробно рассказали о том, какие кадры сегодня нужны работодателям и как освоить востребованную специальность.

- На базе центра будут готовить сварщиков, операторов станков с ПУ, токарей на станках с числовым ПУ, слесарей-сборщиков авиационной техники и других специалистов, которых сегодня так не хватает. Обучение смогут пройти и выпускники школ, и рабочие, желающие повысить свою квалификацию по собственному желанию или с подачи руководителя. В городе планируют также готовить работников по программе «Промышленный дизайн» - самой перспективной не только в Хабаровском крае, но и во всем мире, - рассказали в комитете по труду и занятости правительства края.

Участники презентации своими глазами увидели лаборатории промышленной робототехники, мехатроники и автоматизации производства, тренировочный полигон для подготовки к национальному чемпионату рабочих профессий World Skills Russia. Кроме того, гостям рассказали о возможности индивидуального подхода к обучению и представили новейшую технику, которой оборудованы помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU