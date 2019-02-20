В Хабаровске стало меньше криминала

СЕГОДНЯ 06:49 2019-02-20T08:05:19+03:00

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В Хабаровске оценили криминальную обстановку в 2018 году и сделали приятный вывод – преступлений стало меньше. Об этом говорит статистика, согласно которой наблюдается снижение количества злодеяний.

- По сравнению с 2017 годом в краевой столице случилось меньше на 38 процентов убийств, на 11 процентов грабежей, на 16 процентов краж из квартир, на 39 процентов угонов. В 2018 году сократилось на 10 процентов и количество мошенничеств, - прокомментировал Александр Прохорец, начальник УМВД России по городу Хабаровску.

Отметим, что преступность среди подростков также пошла на спад. В прошлом году правонарушений с участием несовершеннолетних зарегистрировали на 11,2 процента меньше, чем в 2017 году. Кроме того, в 2018 году удалось поймать больше правонарушителей, связанных с оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлекли 354 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU