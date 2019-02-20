2019-02-20T08:30:31+03:00
Спорт

В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады

Масштабное событие пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяВ Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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Спортсмены из Хабаровского края будут участвовать во Всемирной Универсиаде, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Масштабное событие объединит более трех тысяч участников из 50 стран мира. Среди них биатлонисты, горнолыжники, сноубордисты. Во время соревнований участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

- Спортсмены из Хабаровского края выступят в трех видах спорта. Регион представят Сергей Горланов, лидер национальной сборной по спортивному ориентированию, Анна Антонова, победительница Всемирной Универсиады 2017 года, игроки ХК «Амур» голкипер Евгений Киселёв, защитник Никита Камалов и нападающий Игорь Руденков, - рассказали в краевом министерстве физкультуры и спорта.

К слову, Сергей Горланов взял «золото» и «серебро» на чемпионате Европы в феврале, Анна Антонова попала в состав национальной сборной по фристайлу и выступит в дисциплине ски-кросс. Хоккеисты сыграют на групповом этапе со сборными Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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