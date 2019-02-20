2019-02-20T10:34:51+03:00
Происшествия

В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа

Подозрение в краже денег пало на бармена
Ольга КИВА
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В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфаВ комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфаФото: Олег УКЛАДОВ
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Директор одного из комсомольских ресторанов обнаружил, что из сейфа пропали деньги. Со своей проблемой он обратился в полицию и попросил найти того, кто покусился на выручку. Всего в металлическом ящике было 59 тысяч. Оперативники взялись за дело и вскоре вышли на предполагаемого преступника.

- Подозрение в краже пало на 22-летнего бармена, который работал в этом же ресторане. По версии следствия, молодой человек забрался в сейф после окончания рабочей смены. Он зашел в подсобное помещение, где стоял металлический ящик, открыл его ключом, который предусмотрительно прихватил с собой, и вынул все деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Чтобы немного замести следы, фигурант перепрятал ключ. Пока его искали, задержанный успел просадить все деньги на азартных играх. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если горожанина признают виновным, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет. На время следствия молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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