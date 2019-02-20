2019-02-20T10:36:36+03:00
Общество

Интернет появится на трех Курильских островах

Жители Итурупа, Кунашира и Шикотана смогут пользоваться интернетом уже в первом квартале 2019 года
Ольга КИВА
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Интернет появится на трех Курильских островахИнтернет появится на трех Курильских островахФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жители Курил совсем скоро смогут воспользоваться интернетом. В первом квартале 2019 года сервисы всемирной паутины станут доступны жителям Итурупа, Кунашира и Шикотана. В первую очередь будут подключены жилищная сфера и социальные учреждения.

Как отметили в пресс-службе минвостокразвития, строительство подводной волоконно-оптической линии связи между Сахалином и Курильскими островами по дну Охотского моря выполнили в рамках федеральной целевой программы. Благодаря этому островитяне смогут пользоваться высокоскоростным интернетом. В этот проект вложили больше трех миллиардов рублей.

Отметим, что стоимость пользования интернетом не будет отличаться от средней цены в регионе. Сегодня более половины жителей Курильска подключены к интернету, до конца февраля услуга станет доступной для жителей сел Крабозаводское и Малокурильское на острове Шикотан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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