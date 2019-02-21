На Сахалине рассекретили банду поставщиков гашишного масла из Бурятии

СЕГОДНЯ 03:04 2019-02-21T04:45:50+03:00

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Полицейским на Сахалине повезло с крупным уловом – сразу четыре подельника, которые причастны к перевозке и сбыту наркотиков. По версии следствия, задержанные тайком переправляли из Бурятии на остров гашишное масло. Вольготная жизнь фигурантов закончился в день, когда из задержали.

- Одному из подозреваемых, который занимался сбытом, 30 лет. При досмотре у него нашли пакетики с наркотиками. В свое оправдание фигурант сказал, что запрещенные вещества купил для личного употребления у приятеля, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Чуть позже полицейские вышли и на поставщиков. Молодым людям 28 и 25 лет, и раньше у них не было проблем с законом. При обыске у подозреваемых нашли фрагмент шприца и свёртки с гашишным маслом, общим весом порядка 30 граммов. Некоторое время спустя в руках правоохранителей оказался и организатор преступной схемы - 26-летний уроженец республики Бурятия, приехавший на Сахалин на заработки. Он пояснил, что сам употребляет наркотики, и к тому же хотел иметь дополнительный доход. Для этого и затеял «черный» бизнес.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела и на время следствия оставили на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU