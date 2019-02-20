В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-20T10:37:58+03:00

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Ряды юнармейцев в Хабаровске пополнили новобранцы. Торжественная церемония присоединения парней и девушек к патриотическому движению состоялась в Знаменном зале музея Восточного военного округа.

- Поддержать юнармейцев в этот торжественный день пришли родители. Также на церемонии присутствовали ветераны и представители общественных организаций. Во время мероприятия новобранцы дали клятву Юнармейца. К слову, право произнести эту важную речь предоставили Яне Зыбаревой. Девушка является призером конкурса «Лучший юнармеец города Хабаровска», участником парада войск Хабаровского гарнизона 9 мая 2018 года, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, на торжественной церемонии объявили о создании двух юнармейских отрядов. Один из них сформировали на базе средней школы №40 и присвоили ему имя батальонного комиссара Лазаря Ильина. Второй отряд появился в лицее «Вектор» и получил имя генерал-полковника Алексея Крюкова. Командиры приняли знамена железнодорожных подразделений округа.

ИСТОЧНИК KP.RU