Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-20T12:18:39+03:00

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В столице ЕАО готовятся принимать гостей из Хабаровского края и Амурской области, которые приедут на II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Всего участников ожидается более 20 человек вместе с кандидатами из Еврейской автономии. Состязания стартуют 25 февраля и продлятся до 1 марта.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, победителей будут определять в четырех компетенциях. Для участников организуют четыре площадки - «Сварочные технологии» в политехническом техникуме, «Медицинский и социальный уход» в Биробиджанском медицинском колледже, «Парикмахерское искусство» в технологическом техникуме и «Преподавание музыки в школе» в Биробиджанском колледже культуры и искусств.

Кроме того, во время чемпионата пройдет круглый стол «Независимая оценка качества подготовки кадров» и пленарное заседание «Региональная политика кадрового обеспечения региона». Для взрослых и маленьких гостей организуют экскурсии по площадкам чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU