Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
В столице ЕАО готовятся принимать гостей из Хабаровского края и Амурской области, которые приедут на II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Всего участников ожидается более 20 человек вместе с кандидатами из Еврейской автономии. Состязания стартуют 25 февраля и продлятся до 1 марта.
Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, победителей будут определять в четырех компетенциях. Для участников организуют четыре площадки - «Сварочные технологии» в политехническом техникуме, «Медицинский и социальный уход» в Биробиджанском медицинском колледже, «Парикмахерское искусство» в технологическом техникуме и «Преподавание музыки в школе» в Биробиджанском колледже культуры и искусств.
Кроме того, во время чемпионата пройдет круглый стол «Независимая оценка качества подготовки кадров» и пленарное заседание «Региональная политика кадрового обеспечения региона». Для взрослых и маленьких гостей организуют экскурсии по площадкам чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU