2019-02-21T04:44:30+03:00
Общество

На старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стоки

Воду очищают с помощью ультрафиолетовых ламп, фильтров и современных реагентов
Ольга КИВА
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На старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стокиНа старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стокиФото: Администрация Хабаровска
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ТЭЦ-2 в Хабаровске перешла на закрытую систему очистки стоков. Это значит, что сточные воды теперь гораздо чище. Такого результата удалось добиться за счет новой мобильной станции. Ранее уже были попытки построить такой комплекс и сократить негативное влияние на Амур, но из-за отсутствия финансирования проект все время откладывали.

- За сутки через фильтры и ультрафиолетовые лампы будет проходить более тысячи кубометров воды. С помощью современных реагентов из жидкости выведут нефтепродукты, очистят ее от алюминия, цинка и свинца. При этом система позволит сократить забор воды из реки для нужд станции и полностью исключит сброс стоков в Амур, - рассказал Сергей Нехороших, директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» филиала «Хабаровской теплосетевой компании».

Отметим, что ТЭЦ-2 в этом году исполняется 85 лет. Это одна из старейших теплоцентралей Хабаровского края. В ближайшем будущем энергетики планируют начать на предприятии реконструкцию дымовой тубы и перевести два резервных котла на природный газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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