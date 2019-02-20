Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-20T11:26:11+03:00

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Бизнесмены в Хабаровском крае активно пользуются программами льготного кредитования. По предварительной информации, воспользовались такой услугой уже 458 предпринимателей, общая сумма выданных кредитов в 2018 году составила больше 900 миллионов рублей.

- За счет льготных кредитов бизнесменам удалось сохранить более полутора тысяч рабочих мест и создать порядка 600 новых вакансий. Значит, такая форма поддержки выгодна и бизнесу, и региону - считает Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Отметим, что в этом году максимальную сумму кредитов по программам «Развитие», «Тендерный» и «Рефинансирование» увеличили с трех до пяти миллионов рублей. Деньги можно использовать на покупку помещений, оборудования и на участие в госзакупках. Кроме того, в крае работает Гарантийный фонд, который предоставляет поручительства по кредитам предпринимателей в коммерческих банках в случаях, когда недостаточно залогового обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU