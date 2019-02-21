2019-02-21T05:13:53+03:00
Общество

Должник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работать

Так мужчине упорно не дают забыть о собственном ребенке и алиментах на него
Ольга КИВА
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Должник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работатьДолжник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Хабаровска упорно не желал платить алименты на собственного ребенка. Однако о том, что он должен содержать несовершеннолетнего, ему не менее упорно напоминали приставы. Правоохранители сначала просто предупреждали горе-отца о мерах наказания за неуплату алиментов, а потом от слов перешли к делу.

- Должник игнорировал все сообщения, платить не торопился, никак не помогал ребенку. Со временем сумма неуплаченных алиментов превысила один миллион рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чтобы хоть как-то смотивировать хабаровчанина к действию, приставы сначала арестовали его автомобиль. Однако нерадивый папа все равно ничего не заплатил. Следующим шагом было назначение 30 часов обязательных работ. При этом обязанность заплатить алименты с него никто не снимал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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