2019-02-21T05:12:28+03:00
Происшествия

Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в Хабаровск

Малыша возрастом в несколько дней доставили в одну из городских больниц
Ольга КИВА
Поделиться:
Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в ХабаровскМладенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Накануне, 20 февраля, вертолет Ми-8 отправился из Хабаровска в поселок Солнечный. Заявку на применение авиации подали в центре медицины катастроф. Исходя из поступившего сообщения было ясно, что в краевую столицу необходимо было эвакуировать младенца, которому всего несколько дней. Госпитализация была необходима по жизненным показаниям.

- На борт воздушного судна установили специальный вертолетный модуль. С помощью оборудования можно подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и проводить реанимационные процедуры. Во время полета малыша сопровождали врачи перинатального центра, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вертолет вылетел из Хабаровска в 11:57 и вернулся обратно в 17:17. По прибытии маленького пациента госпитализировали в одну из городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Невидимая тигриная семья из хабаровского заповедника не дает покоя туристу из Чехии
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их
Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском крае
«Ты лучший!»: праздник для настоящих мужчин устроят в Хабаровске
Соцвыплаты на покупку жилья получают сельчане в Хабаровском крае
Медведи в Приамурском зоосаде в Хабаровске вышли из спячки и показали новорожденных малышей
Пожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людей
На детские больницы в Хабаровском крае потратят больше двух миллиардов рублей
Должник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работать
Налетчица ночью устроила поножовщину в одном из магазинов Хабаровска
На Сахалине рассекретили банду поставщиков гашишного масла из Бурятии
На старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стоки
Погода в Хабаровске на 21 февраля 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан