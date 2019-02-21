СЕГОДНЯ 03:30 2019-02-21T05:12:28+03:00

Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Малыша возрастом в несколько дней доставили в одну из городских больниц

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Накануне, 20 февраля, вертолет Ми-8 отправился из Хабаровска в поселок Солнечный. Заявку на применение авиации подали в центре медицины катастроф. Исходя из поступившего сообщения было ясно, что в краевую столицу необходимо было эвакуировать младенца, которому всего несколько дней. Госпитализация была необходима по жизненным показаниям.

- На борт воздушного судна установили специальный вертолетный модуль. С помощью оборудования можно подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и проводить реанимационные процедуры. Во время полета малыша сопровождали врачи перинатального центра, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вертолет вылетел из Хабаровска в 11:57 и вернулся обратно в 17:17. По прибытии маленького пациента госпитализировали в одну из городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU