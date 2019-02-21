Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в Хабаровск
Накануне, 20 февраля, вертолет Ми-8 отправился из Хабаровска в поселок Солнечный. Заявку на применение авиации подали в центре медицины катастроф. Исходя из поступившего сообщения было ясно, что в краевую столицу необходимо было эвакуировать младенца, которому всего несколько дней. Госпитализация была необходима по жизненным показаниям.
- На борт воздушного судна установили специальный вертолетный модуль. С помощью оборудования можно подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и проводить реанимационные процедуры. Во время полета малыша сопровождали врачи перинатального центра, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Вертолет вылетел из Хабаровска в 11:57 и вернулся обратно в 17:17. По прибытии маленького пациента госпитализировали в одну из городских больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU