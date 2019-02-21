Налетчица ночью устроила поножовщину в одном из магазинов Хабаровска

СЕГОДНЯ 04:01 2019-02-21T05:07:28+03:00

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В Хабаровске вынесли приговор налетчице, которая устроила разбой в магазине. Ночью женщина зашла в торговый зал под видом покупательницы, но приобретать явно ничего не собиралась. Она увидела на прилавке нож, дальше план действий сложился сам собой.

- Фигурантка схватила режущий инструмент, стала угрожать продавщице и требовала отдать выручку. Сотрудница магазина попыталась остановить злодейку, но в итоге получила несколько ножевых ранений в область плеча. Пока продавщица истекала кровью, налетчица сама залезла в кассу и нашла там три половиной тысячи рублей. Фигурантка покинула помещение, не взяв с собой ни рубля, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужественная продавщица дождалась скорую помощь. Позже женщину доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Налетчицу вскоре задержали. Выяснилось, что ей 35 лет, любит выпить, нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни. В ее прошлом уже были судимости за кражи, а в 2017 году ее привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством. Суд над женщиной уже прошел – ей назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU