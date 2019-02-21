На детские больницы в Хабаровском крае потратят больше двух миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 04:43 2019-02-21T04:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровский край поступит больше двух миллиардов рублей на строительство новых больниц для детей. Региональное министерство здравоохранения уже заключило соглашение с федеральным центром, в рамках которого в бюджет края поступят деньги.

- Больше одного миллиарда рублей потратят на строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. В него войдут детская поликлиника на 500 посещений в смену, лечебный корпус на 232 места и детское консультативное отделение. Сдать объект планируют в 2020 году, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Кроме того, чуть больше 900 миллионов рублей направят на создание нового инфекционного корпуса Детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича в Хабаровске. Эти деньги будут поступать планомерно в течение трех лет, в этом году поступит транш в 73 миллиона рублей, в 2020 и 2021 годах – по 420 миллионов рублей. Сдачу объекта запланировали на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU