2019-02-21T07:37:09+03:00
Происшествия

Пожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людей

Пострадавшие находились в здании в момент происшествия
Ольга КИВА
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Пожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людейПожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людейФото: Николай ХИЖНЯК
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Накануне вечером, 20 февраля, пожарные расчеты отправились на улицу Джамбула. Здесь горело двухэтажное деревянное здание. Дом давно расселили, но в нем еще оставались два жильца. Как выяснилось позже, возгорание случилось в нежилой квартире, расположенной на втором этаже.

- Огнеборцы довольно оперативно справились с пламенем, которое бушевало в одной из комнат. Еще немного, и огонь перебрался бы на чердак и соседние помещения. Пожарным понадобилось полчаса, чтобы полностью ликвидировать возгорание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, никто из людей при пожаре не пострадал. Огонь успел повредить 30 квадратных метров помещения. Сотрудники Государственного пожарного надзора выясняют, что могло стать причиной пожара.

Жителям города напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «101» или «112», а также на телефон доверия (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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