Медведи в Приамурском зоосаде в Хабаровске вышли из спячки и показали новорожденных малышей
Весну в Хабаровске ощущают не только люди, но и питомцы Приамурского зоосада. Так, у льва Аслана невероятно игривое настроение, леопарды заигрывают с красавицей Ригмой, медведи вышли из спячки. К слову, косолапые не просто очнулись и настроились отъедаться. Звери приятно удивили работников зоосада, показав им своих детенышей.
- Медведи Маша и Балу еще 17 февраля вышли из берлоги после зимней спячки. Позже удалось рассмотреть их практически новорожденных медвежат – двух потрясающих девочек. Их старшая сестра - бурая медведица Дива, в отличие от своих родителей всю зиму бодрствовала и радовала своим вниманием посетителей, - рассказали в Приамурском зоосаде имени В.П. Сысоева.
Порадовали пополнением в семье не только медведи, но и козы. На ферме зоологи насчитали 14 козлят – это практически рекорд.
ИСТОЧНИК KP.RU