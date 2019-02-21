Соцвыплаты на покупку жилья получают сельчане в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-21T07:34:27+03:00

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Жителям сельской местности в Хабаровском крае напоминают, что они имеют право получить соцвыплату на покупку жилья. Воспользоваться господдержкой могут молодые семьи, молодые специалисты и граждане, постоянно проживающие в селах.

- Среди условий участия – кандидаты на соцвыплату должны жить и работать в сельской местности, иметь постановление о признании нуждающимися и собственные деньги на оплату 30 процентов от расчетной стоимости, - рассказали в краевом минсельхозе.

Молодая семья может подать заявление, если супруги младше 35 лет - это же требование относится и к неполной семье, где муж или жена работают по договору в сельской местности или ведут бизнес на селе. У молодого специалиста должен быть трудовой договор, доказывающий, что он работает по специальности.

Отметим, что соцвыплату предоставляют в размере до 70 процентов от расчётной стоимости жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU