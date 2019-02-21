«Ты лучший!»: праздник для настоящих мужчин устроят в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:44 2019-02-21T06:44:55+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества для сильного пола в Хабаровске устроят шикарный праздник. Мероприятие состоится 22 февраля в ТРЦ «Южный парк». В первую очередь приглашают мужчин, юношей и ребят всех возрастов. Начало в 17:00, место проведения – второй этаж.

Как сообщили организаторы, в программе мероприятия интеллектуальные бои, силовые конкурсы, увлекательные и веселые викторины и много приятных сюрпризов, зажигательная музыка и праздничное настроение. На празднике будут рады всем участникам без исключения. Для тех, кто придет всей семьей, найдутся развлечения по возрасту и интересу.

Победителям конкурсов подготовили полезные подарки – бытовую технику от DNS. Дополнительную информацию о празднике можно получить по телефону 782-608.

Организаторы праздника - ТРЦ «Южный Парк» и «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU