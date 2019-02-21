2019-02-21T07:40:12+03:00
Здоровье

Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском крае

На модернизацию медучреждений потратят 35 миллионов рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском краеМеньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском краеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае второй год реализуют проект «Бережливая поликлиника». Его задача – модернизировать медучреждения так, чтобы пациенты в итоге не тратили много времени на посещение врача. В этом году в рамках проекта планируют потратить 35 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы обновить не менее 20 процентов поликлиник региона.

- По-новому работать скоро начнут первая, третья, седьмая и девятая детские поликлиники в Хабаровске, а также клинико-диагностический центр. Под модернизацией понимают установку автоматических дверей, информационных табло, электронной очереди, инфоматов. Также в медучреждениях появятся крытые колясочные, открытые регистратуры, колл-центры. В частности, нововведения помогут разобраться с «живыми очередями», до 90 процентов больных смогут записаться на прием удаленно, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в первую очередь внимание уделяют детским медучреждениям. К слову, в ближайшие годы в стране планируют перевести на бережливые технологии все детские поликлиники и не менее половины взрослых. Сейчас в федеральном проекте участвуют не менее 300 поликлиник в 40 субъектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельчанин в ЕАО обжег руки, пытаясь спасти свой дом от пожара
Жуткое ДТП на Комсомольской трассе: ребенок в больнице, мама умерла
Молодой рецидивист в Хабаровском крае сотворил нечто с проводами, прежде чем продать их
«Ты лучший!»: праздник для настоящих мужчин устроят в Хабаровске
Соцвыплаты на покупку жилья получают сельчане в Хабаровском крае
Медведи в Приамурском зоосаде в Хабаровске вышли из спячки и показали новорожденных малышей
Пожарные в Хабаровске спасли от пожара расселенный дом и двух людей
На детские больницы в Хабаровском крае потратят больше двух миллиардов рублей
Должник в Хабаровске почти попрощался с авто и вынужденно пошел работать
Налетчица ночью устроила поножовщину в одном из магазинов Хабаровска
Младенца экстренно эвакуировали на вертолете санрейсом из поселка в Хабаровск
На Сахалине рассекретили банду поставщиков гашишного масла из Бурятии
На старейшей теплоцентрали Хабаровского края самые чистые стоки
Погода в Хабаровске на 21 февраля 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан