Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-21T07:40:12+03:00

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В Хабаровском крае второй год реализуют проект «Бережливая поликлиника». Его задача – модернизировать медучреждения так, чтобы пациенты в итоге не тратили много времени на посещение врача. В этом году в рамках проекта планируют потратить 35 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы обновить не менее 20 процентов поликлиник региона.

- По-новому работать скоро начнут первая, третья, седьмая и девятая детские поликлиники в Хабаровске, а также клинико-диагностический центр. Под модернизацией понимают установку автоматических дверей, информационных табло, электронной очереди, инфоматов. Также в медучреждениях появятся крытые колясочные, открытые регистратуры, колл-центры. В частности, нововведения помогут разобраться с «живыми очередями», до 90 процентов больных смогут записаться на прием удаленно, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в первую очередь внимание уделяют детским медучреждениям. К слову, в ближайшие годы в стране планируют перевести на бережливые технологии все детские поликлиники и не менее половины взрослых. Сейчас в федеральном проекте участвуют не менее 300 поликлиник в 40 субъектах.

ИСТОЧНИК KP.RU